Reunião do PDT para discutir eleições tem clima de ‘terra arrasada’; veja bastidores

A principal derrota foi em Fortaleza (CE), onde o prefeito José Sarto, com a máquina na mão, sequer chegou ao segundo turno. Deputados afirmam que o presidente do PDT, André Figueiredo (CE), está abatido com o desfecho das eleições. Procurado, o parlamentar não retornou.

O “inferno astral” do PDT no Ceará começou antes das eleições. No ano passado, o senador Cid Gomes, após brigar com o irmão Ciro Gomes, trocou a sigla pelo PSB e levou consigo 43 prefeitos do Estado. Os deputados federais cearenses Eduardo Bismarck, Idilvan Alencar, Mauro Benevides Filho e Robério Monteiro querem sair do partido.

O desempenho eleitoral ruim deve fortalecer as discussões no PDT por uma fusão com outro partido. Conversas sobre uma federação com o PSB caminharam no passado, mas perderam força após Cid Gomes promover grande revés ao PDT ao levar seus prefeitos para a nova legenda.