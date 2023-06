Magno Malta diz que povo do Nordeste não sabe o que é socialismo e foi ‘laçado’ por Bolsa Família

BRASÍLIA – O senador Magno Malta (PL-ES) afirmou, nesta quinta-feira, 29, que a população do Nordeste não sabe o que é comunismo e socialismo e que os eleitores dos Estados da região foram “laçados” pelo programa de assistência social Bolsa Família. A declaração foi dada durante o Foro do Brasil, evento que reuniu bolsonaristas em um auditório da Câmara.

O encontro, liderado por Padre Kelmon (PTB), candidato à Presidência da República em 2022, foi idealizado como uma versão de direita do Foro de São Paulo – que se reúne em Brasília desta quinta até domingo, 2.

“O Nordeste não é comunista, o Nordeste não é socialista, esse povo não sabe nem o que é isso. O Nordeste é Padre Cícero Romão, é Frei Damião, o Nordeste é Assembleia de Deus, o Nordeste é Igreja Batista, o Nordeste é o padroeiro da vaquejada. O problema é que eles precisam entender que eles foram laçados pelo Bolsa Família”, disse o senador.

Segundo o senador, essas afirmações foram feitas por ele em uma conversa que teve com Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha presidencial de 2018, quando o ex-presidente venceu Fernando Haddad (PT). No Nordeste, Haddad ganhou de Bolsonaro, com 69,7% a 30,3% dos votos válidos, em uma diferença de 11,5 milhões de votos.

No segundo turno das eleições de 2022, Lula venceu Bolsonaro no Nordeste por 69,4% a 30,6% dos votos válidos e uma diferença de 12,5 milhões de votos. A região foi a única do País onde o petista saiu vitorioso e foi decisiva para a eleição de Lula, que conseguiu o seu terceiro mandato como presidente com uma diferença de 2,1 milhões de preferências.

Magno Malta disse que nordestinos não sabem o que é comunismo e socialismo Foto: Reprodução/TVCâmara

Além de Magno Malta, outros políticos alinhados ao ex-presidente Bolsonaro participaram do Foro pelo Brasil. Estiveram presentes os ex-candidatos à Presidência e Vice-Presidência pelo PTB em 2022, Padre Kelmon e Pastor Gamonal,-RN), e os deputados General Girão (PL-RN), Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF) e Eli Borges (PL-TO). As deputadas Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP) tiveram vídeos exibidos no evento.

‘Nordeste é ingênuo’

Também no encontro, o advogado João Alberto, integrante da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil (OACB), disse que o Nordeste é “ingênuo”, e ao falar sobre o desempenho eleitoral do PT na região, citou um versículo bíblico onde se referia a um “encantador de serpentes”.

“O Nordeste não é comunista. O Nordeste ele é ingênuo. O sertanejo nordestino que come peba, lambu, preá, ele é ingênuo, ele acredita. Trazendo a palavra do nosso Senhor, que diz que ‘naquele momento, a serpente era o pior dos animais, imagina o encantador de serpentes, como é ruim”, afirmou o advogado.

Em seu site oficial, a OACB se apresenta como uma organização sem fins lucrativos que reúne integrantes da classe jurídica “que primam pelos princípios da cristandade, família, pátria e liberdade”.