Malafaia diz que Marçal não é ‘digno do voto da direita’ e insinua ‘medo ou acordo’ com Moraes

No sábado, após fazer suspense sobre sua participação no 7 de Setembro, Marçal desembarcou de helicóptero perto da Avenida Paulista, caminhou pela multidão, tirou foto com apoiadores e, já com o evento encerrado, tentou subir no trio elétrico onde Bolsonaro estava, mas foi barrado. O ex-coach gravou vídeos para suas redes sociais reclamando de ter sido impedido, o que irritou bolsonaristas e organizadores do evento. No domingo, Bolsonaro divulgou uma nota acusando Marçal de fazer “palanque às custas dos outros” e afirmou que ele foi barrado por “questões óbvias”.

No vídeo publicado em suas redes, Malafaia afirma que Marçal não é “digno do voto da direita, dos evangélicos, nem do povo de São Paulo.” Ele também critica o fato de o candidato não ter utilizado suas redes sociais para promover o ato bolsonarista na Paulista e acusa Marçal de tentar criar uma “cortina de fumaça” ao questionar a reportagem da Folha de S.Paulo que revelou que o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu ordens de forma não oficial para a produção de relatórios por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).