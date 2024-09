Marçal foi preso? Candidato à Prefeitura de SP responde a perguntas frequentes sobre ele no Google

Uma curiosidade...

Eu vou te dar uma curiosidade sobre o futuro de São Paulo. Ninguém vai morar em casa de lata. Nós vamos limpar esses mananciais. Vai ter dois milhões de empregos nas periferias. Nós vamos revolucionar essa cidade. Nós vamos ter uma cidade em paz. Você não vai perder o seu celular. Você não vai ter medo de andar na rua. Nós vamos transformar a escola pública em escola olímpica. Nós vamos recuperar o primeiro lugar no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) Brasil. Nós seremos a capital do mundo até o final dessa década. Nós definitivamente teremos uma cidade onde nem nos nossos melhores sonhos conseguiram chegar. Conta comigo. Eu sou seu servo mesmo você não gostando de mim. Você não precisa gostar de mim, mas eu vou te servir.. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Parei todas as minhas coisas para servir vocês e de fato eu não sou melhor cara da cidade, né, para tocar essa cidade, mas entre os candidatos dá até compaixão de disputar essa eleição com eles. Eu falo isso de todo o meu coração: me teste, me provem. Eu estou junto com vocês e nós temos uma grande oportunidade de dar um salto para o futuro.