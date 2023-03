Centrais sindicais apresentam a Alckmin propostas para reativar a economia

Diante das perspectivas de baixo crescimento do PIB e do fechamento de fábricas no País, as centrais sindicais apresentaram ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, um documento em que propõem medidas para reativar a economia. O texto, entregue pelo presidente da Força Sindical, Miguel Torres, nesta segunda-feira (20), sugere, entre outras medidas, que Banco do Brasil e Caixa ofereçam linhas de crédito com taxas similares às do BNDES para a indústria.

O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, entregou documento com propostas para o crescimento econômico ao vice-presidente, Geraldo Alckmin. 20/03/2023 Foto: Força Sindical/Divulgação

Pregam ainda a retomada de barreiras tributárias para a importação de produtos do setor, como pneus, e da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), extinta em 2018 no governo de Michel Temer (MDB). Nesta modalidade, os subsídios nas linhas de crédito governamentais são maiores.