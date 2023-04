O presidente do Conselho de Ética da Câmara, Leur Lomanto (União-BA), tem dito a integrantes do grupo que as punições que devem ser aplicadas aos deputados mais radicais por brigas e xingamentos vão forçá-los a melhorar a postura durante os debates. Ele espera que, além das 14 representações já protocoladas, haja mais uma contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) , que ameaçou “enfiar a mão na cara” de Dionilso Marcon (PT-RS) nesta quarta-feira (19).

O presidente do Conselho de Ética da Câmara, Leur Lomanto Júnior (União-BA). Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados