PSD tem ‘DR’ sobre relação com o governo Lula

A bancada do PSD no Senado se reuniu com os ministros do partido que fazem parte do governo Lula para reclamar da falta de espaço em cargos do segundo escalão no Executivo. Os ministros, por sua vez, relataram que enfrentam dificuldades para fazer nomeações.

Alexandre Silveira e Rodrigo Pacheco. Foto: Roque de Sá/Agência Senado - 21/12/2022

Estiveram presentes na conversa os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, André de Paula, da Pesca, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. O presente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também participou.

No encontro, não faltaram críticas à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que foi apontada como uma das responsáveis por barrar indiciados da legenda na gestão atual. Os congressistas do PSD alegam que ainda não conseguiram emplacar nenhuma indicação até o momento.

Os parlamentares também reclamaram do fato de antigos adversários serem supostamente mais beneficiados do que os membros do PSD. Um exemplo citado foi a abertura dada a aliados de Elmar Nascimento (União-BA) e Arthur Lira (PP-AL) na Codevasf.

Outra queixa foi sobre o enfraquecimento do Ministério da Agricultura, com a saída da Conab. O PSD decidiu que vai defender formalmente a volta do órgão para a pasta.

Também ficou definido que Pacheco vai ajudar a viabilizar uma reunião dos senadores do partido, que integram a maior bancada da Casa, com Lula. O mineiro deve viajar com o presidente da República para a China na próxima semana.

