União cobra mensalidade de R$ 900 de seus parlamentares

A cúpula do União Brasil está cobrando o pagamento de mensalidade dos parlamentares da sigla no valor de R$ 900. Um documento solicitando a contribuição é assinado pela tesoureira da legenda, Maria Emilia Rueda, irmã do vice-presidente, Antonio Rueda. A cobrança gerou reação negativa em parte da bancada.

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar. Foto: Adriano Machado/Reuters.

DÍZIMO. “Todo parlamentar federal deve contribuir mensalmente com a quantia de R$ 900 destinados à nossa conta corrente de outros recursos. Sendo assim, solicitamos o obséquio de efetuar o depósito”, diz o texto.