Marta Suplicy inicia ‘roda de escuta’ com petistas para reduzir resistências à filiação

A necessidade da realização de rodas de escuta entre Marta e parlamentares petistas foi decidida em reunião da Comissão Executiva Municipal do PT de São Paulo no último dia 16. A proposta é mitigar resistências em relação ao retorno da ex-prefeita à sigla. Marta rompeu com o PT em 2015 e apoiou o impeachment de Dilma Rousseff no ano seguinte. O seu regresso à legenda é alvo de críticas por correntes minoritárias.

O Diretório Municipal do PT agendou a cerimônia de filiação de Marta para o dia 2 de fevereiro, na Casa de Portugal, na região central da cidade. A assessoria da ex-prefeita confirmou a data ao Estadão, destacando a expectativa pela presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também devem participar do evento.