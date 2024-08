Mauro Tramonte é pastor? Candidato em Belo Horizonte responde às perguntas mais feitas no Google

Tramonte é segundo participante desta semana no Joga no Google - Especial Eleições, quadro do Estadão que traz as perguntas mais feitas aos candidatos às prefeituras das principais capitais do País.

A série de vídeos publica três vídeos por semana apresentando as principais perguntas feitas pelos cidadãos de dez capitais (Salvador, Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Manaus) sobre os principais candidatos dessas cidades no Google, buscador mais usado no Brasil.