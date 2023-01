Michelle vai a jantar do PL e Bolsonaro manda recado dos EUA: Meu projeto é ‘imorrível’

BRASÍLIA - De volta ao Brasil, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou na campanha de Rogério Marinho (PL-RN) à presidência do Senado e participou de um jantar do PL para pedir apoio a ele na noite desta segunda-feira, 30. A eleição está marcada para o próximo dia 1º, e Marinho vai desafiar Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que preside a Casa e concorre a novo mandato com aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT.

Pacheco aparece como favorito, mas o Centrão intensificou os contatos, na tentativa de virar votos. Como mostrou o Estadão, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem telefonado para senadores, dos EUA, onde está desde dezembro. Nas ligações, Bolsonaro apela para que antigos aliados votem “contra o PT”. Durante o jantar, Michelle estabeleceu contato por chamada telefônica de vídeo com o ex-presidente, que mandou recado a seus aliados. Ele disse que seu projeto político conservador é “imorrível”. O presidente também saudou a candidatura de Marinho.

Michelle sobre volta de Bolsonaro ao Brasil: "Está descansando" 👇🏽 pic.twitter.com/r2xC7gtzs6 — Felipe Frazão (@felipefrazao_) January 31, 2023

O jantar do PL reuniu a cúpula da campanha derrotada em 2022. O ex-presidente Jair Bolsonaro está em Orlando, na Flórida, desde o dia 30 de dezembro. Embarcou para não passar a faixa a Lula. Indagada sobre o retorno do marido ao País, Michelle desconversou sobre a data.

“Ele está descansando”, disse a ex-primeira-dama ao chegar ao jantar. Ela não quis falar em uma data específica para o regresso de Jair Bolsonaro, ante a insistência de repórteres. A ex-primeira-dama estava ao lado do general da reserva do Exército Walter Souza Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice-presidente derrotado no ano passado com Bolsonaro. Eles dividiram a mesa no restaurante.

Também questionado sobre a ausência do pai, que se evadiu do País dois dias antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Flávio Bolsonaro (RJ) disse que a pergunta teria se ser feita diretamente ao ex-presidente. Com prerrogativa diplomática de chefe de Estado prestes a expirar, Bolsonaro deu entrada em um visto de turista junto à imigração dos Estados Unidos.

O PL oferece um jantar ao senador Rogerio Marinho em apoio a sua candidatura à presidência do Senado Foto: WILTON JUNIOR

O jantar do PL foi um ato de boas-vindas de Valdemar Costa Neto, presidente da legenda, aos parlamentares federais eleitos e reeleitos. O carro-chefe do restaurante à beira do Lago Paranoá era o bacalhau. O local costuma ser escolhido por Costa Neto para reuniões.

A cúpula do PL aposta no nome dela para concorrer ao Planalto em 2026, caso Bolsonaro fique inelegível. O assunto divide opiniões no partido. Há quem diga que trata-se apenas de um “balão de ensaio” lançado por Costa Neto. O próprio Bolsonaro já disse a interlocutores do partido que o assunto o desagrada.

Como líder do PL no Senado, reafirmo meu total apoio ao senador @rogeriosmarinho para presidência da Casa.



Marinho tem um perfil democrático, conhece as necessidades do Parlamento e pode promover de verdade a pacificação no país, que passa por um Senado forte e independente. pic.twitter.com/fvJYtLUqaQ — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) January 29, 2023

Michelle já havia feito posts nas redes sociais ao lado de Marinho, que foi ministro do Desenvolvimento Regional. Agora, bolsonaristas avaliam que o Senado é a última trincheira onde podem atuar contra o “ativismo judicial”.

Depois do jantar, um núcleo de senadores aliados do bolsonarismo se reuniu na casa do senador Wilder Morais (GO) para avaliar o cenário e contar votos. Marinho afirmou que representa a “liberdade” e defendeu que o Legislativo volte a ter “envergadura”, diante do que chamou de tentativas de “relativizar” o mandato parlamentar - uma referência a ações do Supremo Tribunal Federal que atingem congressistas.

Deputados e senadores conversavam à mesa em dois salões do restaurante, o maior deles reservado ao PL. Entre os assuntos, além do apoio a Marinho no Senado, a visita de Estado do chanceler alemão Olaf Scholz a Lula, e o foco no meio ambiente, além da crise humanitária do povo yanomami.

A eleição para uma vaga no Tribunal de Contas da União também mobilizou atenções. Em campanha, o deputado Fábio Ramalho (MBD-MG) instalou um banner e contratou três modelos para divulgar sua candidatura. Pessoalmente, Ramalho circulava pedindo votos num ambiente de correligionários da deputada Soraya Santos (RJ), que também almeja a vaga.

O mais cotado para o TCU, no entanto, é o deputado Jonathan de Jesus (Republicanos-RR), apoiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL). Soraya reclamou que Lira passou o rolo compressor.

O jantar reuniu ex-ministros como João Roma (Cidadania), que compartilhou a mesa com Michelle, Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), senador eleito por São Paulo, e o ex-secretário de Cultura Mario Frias, eleito deputado federal no mesmo Estado. Do núcleo duro do comitê bolsonarista, também apareceu o marqueteiro Duda Lima, homem de confiança de Valdemar.