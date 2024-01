Sonia Guajajara recebe alta e deixa hospital em São Paulo após quatro dias internada

De acordo com o boletim médico do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Incor-SP), Sonia Guajajara teve boa evolução do quadro clínico e o resultado dos exames de rotina revelou estabilidade no estado de saúde dela. Agora, a ministra dará continuidade ao tratamento ambulatorial, conforme o documento.

Pelo X (antigo Twitter), a equipe da ministra informou que ela seguirá de repouso nos próximos dias.