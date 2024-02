Ministro de Lula desfilará na Portela no carnaval deste ano e interpretará o abolicionista Luiz Gama

Além do chefe da pasta dos Direitos Humanos, outra ministra de Lula também deve desfilar no sambódromo carioca no carnaval 2024. Trata-se da ministra dos povos Indígenas, Sônia Guajajara (Psol), que foi convidada no fim do ano passado pela presidência da Acadêmicos do Salgueiro para desfilar pela agremiação.