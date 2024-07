Como é o míssil israelense que o Brasil recebeu para enfrentar blindados? Veja detalhes

O Spike LR2 é um míssil de 5ª geração com guiagem eletro-óptica, pelo qual detecta ondas eletromagnéticas e mudanças de luz. Ele pode ser lançado por um soldado ou por veículos e também pode ser acionado remotamente. A carga entregue ao Exército neste mês chegou com dez lançadores, dez simuladores e outros equipamentos de apoio e de suporte para os mísseis.

O míssil tem uma precisão de 10 quilômetros e pesa 13 kg. De acordo com a fabricante do Spike LR2, o equipamento pode ser usado para infantaria, veículos blindados, embarcações navais e helicópteros e atinge com sucesso alvos diretos, fora da linha de visão e além da linha de visão.