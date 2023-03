Moro, obesidade, golpe e Banco Central: falas polêmicas e as 5 vezes que Lula chorou como presidente

BRASÍLIA - Em menos de três meses de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acumula uma série de falas polêmicas que renderam acusações de adversários e críticas até entre aliados. A mais recente foi em relação ao senador Sérgio Moro (Podemos-PR), ex-juiz da Lava Jato. As declarações ocorrem no momento em que Lula ainda patina para formar uma base de apoio no Congresso e ainda não conseguiu emplacar uma marca na agenda do governo.

Confira as falas mais controversas do petista desde que assumiu o Palácio do Planalto:

18/01/2023 - Lula critica presidente do Banco Central e pressiona pela redução dos juros

O presidente fez uma série de críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e à política adotada pela autoridade monetária, pressionando pela redução dos juros e motivando aliados a fazer as críticas publicamente, incluindo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR).

Logo no primeiro mês de governo, o petista afirmou que a autonomia do Banco Central era uma “bobagem”. No dia 2 de março, Lula chamou Campos Neto de “esse cidadão” afirmou que o “País não pode ser refém de um único homem”. As críticas voltaram a ocorrer nesta quinta-feira, 23, após o BC manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano e sinalizar com a possibilidade de voltar a aumentar os juros.

“Se esse cidadão (Campos Neto) quiser, ele nem precisa conversar comigo. Ele só tem que cumprir a lei, que estabeleceu a autonomia do Banco Central” Lula, durante visita ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade

03/03/2022 - Lula chama impeachment de Dilma Rousseff de golpe

Ao fazer uma entrega de um conjunto habitacional do Minha Casa, Minha Vida em Rondonópolis (MT), Lula disse que deram um golpe na ex-presidente Dilma Rousseff, e que, aquela obra iniciada na gestão dela só foi entregue novamente quando o PT voltou ao poder.

Ao falar em golpe, Lula reforça a falsa tese de que o impeachment de Dilma — que seguiu todas as regras previstas na Constituição — foi um golpe. Não é a primeira vez que Lula insiste no argumento. Em visita à Argentina em janeiro, ele fez a mesma coisa.

“Vocês se lembram do golpe que deram na presidenta Dilma para tirar ela do governo? Inventaram uma coisa chamada Ponte para o Futuro, que era preciso tirar a Dilma para o país crescer.” Lula durante entrega de conjunto habitacional do Minha Casa, Minha Vida, em Rondonópolis (MT)

13/03/2022 - Lula diz que a escravidão e o tráfico transatlântico tiveram “uma coisa boa”

Em visita à aldeia Raposa Serra do Sol, em Roraima, no dia 13 de março, Lula disse que a escravidão e do tráfico transatlântico de africanos ao Brasil trouxe um lado bom: “a miscigenação”.

“Toda desgraça que isso causou ao País, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação.” Lula, em visita à aldeia Raposa Serra do Sol, Em Roraima

Continua após a publicidade

A fala gerou críticas de ativistas antirracistas. “A fala de Lula sobre miscigenação é totalmente equivocada”, disse o influenciador Luã Andrade.

15/03/2022 - Lula diz que obesidade causa tanto mal quanto à fome

O presidente Lula causou nova polêmica ao afirmar que a obesidade causa tanto mal quanto a fome e ainda citou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, constantemente atacado pela oposição em função da obesidade.

“A obesidade causa tanto mal quanto a fome. É por isso que Flávio Dino está andando de bicicleta.” Lula, durante o lançamento do Pronasci II (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania)

15/03/2022 - Lula critica violência policial e diz que povo tem medo

No mesmo evento em que citou a obesidade e fez referência ao ministro Flávio Dino, Lula criticou a violência policial e também foi criticado pela fala. A fala foi feita diante de uma plateia de policiais.

“A polícia tem medo do povo e o povo tem medo da polícia. Porque o povo não vê, em muitos lugares do Brasil, a polícia como a coisa para lhe dar proteção. Em muitos lugares periféricos, ele vê a polícia como uma coisa agressora. Então, nós precisamos mudar” Lula, durante o lançamento do Pronasci II (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania)

Continua após a publicidade

21/03/2023 - ‘Só vou ficar bem quando foder com o Moro’

Em uma entrevista para o Brasil 247, Lula revelou que, quando estava preso em Curitiba, tinha uma ideia fixa e a declarava quando recebia visitas formais de procuradores e delegados na cadeia. Segundo o petista, em todas as visitas que recebia, as autoridades lhe perguntavam se estava bem. Lula diz que dava sempre a mesma resposta e citava o ex-juiz Sérgio Moro:

“Só vai ficar bem quando eu foder com o Moro.” Lula, em entrevista ao portal Brasil 247

21/03/2023 - ‘Bando de moleques’

Na mesma entrevista em que se referiu a Moro, o presidente reforçou que não vai observar a lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele culpou a força-tarefa da Lava Jato pela decisão e classificou o grupo de “bando de moleque irresponsável”. A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) criticou a fala e afirmou que o petista se desvincula da preocupação com a autonomia da instituição.

“Única coisa que tenho certeza é que eu não vou escolher mais lista tríplice. E o Ministério Público Federal tem que saber que eu não vou escolher por irresponsabilidade da força tarefa do Paraná que foi moleque, que prejudicou a imagem do Ministério Público Federal, que quase destruiu a imagem da seriedade do Ministério Público" Lula, em entrevista ao portal Brasil 247

Continua após a publicidade

21/03/2023 - Lula aponta conluio da Lava Jato com Estados Unidos

Também na entrevista ao Brasil 247, o presidente da República insinuou que a Operação Lava Jato foi conduzida em conluio com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Eu tenho consciência de que a Lava Jato fazia parte de uma mancomunação entre o Ministério Público brasileiro, a Polícia Federal brasileira e a Justiça americana, o Departamento de Justiça. Eu tenho certeza disso, porque foi uma coisa que envolveu toda a América Latina e era uma coisa para destruir mesmo.” Lula, em entrevista ao Brasil 247

23/03/2023 - ‘Armação do Moro’

Um dia depois de a Polícia Federal deflagrar uma operação para desarticular um plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) contra o senador Sérgio Moro, Lula afirmou que as suspeitas são uma “armação” do ex-juiz da Lava Jato, que reagiu e cobrou “decência”.

Quero ser cauteloso. Vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Eu vou pesquisar e saber o ‘porquê’ da sentença. Até porque fiquei sabendo que a juíza (Gabriela Hardt, da 9.ª Vara Federal de Curitiba) não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele.” Lula, durante visita ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio.

reference

Continua após a publicidade

Choro

Além das falas polêmicas, Lula chorou pelo menos cinco vezes em eventos públicos desde que assumiu a Presidência.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou o Complexo Naval de Itaguaí, nesta quinta-feira, 23, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde são construídos os submarinos do Programa de Submarinos da Marinha (PROSUB). Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

Na posse, o petista chorou ao falar da desigualdade no Brasil — o que também aconteceu na cerimônia de diplomação, no final do ano passado.

Na cerimônia de aniversário do PT, em fevereiro, Lula chorou em três momentos diferentes: quando lembrou do passado de pobreza, da fundação do partido e tempo na prisão.

No começo de março, Lula também chorou na recriação do Bolsa Família, quando uma mulher que foi beneficiária do Bolsa Família contou sua história. Um dia depois, em visita a Rondonópolis, Lula chorou ao prefeito da cidade homenagear o seu neto, que morreu enquanto o petista estava preso.

Na mesma entrevista em que disse que iria “foder” Moro, Lula voltou ao chorar ao lembrar do tempo na prisão.