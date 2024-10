MP pede multa para Nunes e Boulos por santinhos espalhados nas ruas: ‘emporcalham a cidade’

Pereira Junior diz ainda que os candidatos sabiam da proibição de distribuição de santinhos no dia da eleição. Isso porque há resolução (23.610/2019) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que veda a prática. De acordo com a legislação, a distribuição de material de campanha pode ocorrer até as 22h do dia que antecede ao pleito, ou seja, neste ano, no sábado, 5.

Segundo a petição inicial, o pedido de multa contra o atual prefeito teve como base santinhos espalhados nas proximidades da escola Plínio Negrão, na Vila Cruzeiro, enquanto o “derrame de santinhos” do deputado federal ocorreu próximo da escola Professora Marilena Piumbato Chaparro, no Parque Anhanguera.