É algo nesta linha, sim. Precisamos focar no que traz resultado e em como fazer o Brasil combater e superar a pobreza, gerar trabalho e garantir mais empreendedorismo e infraestrutura. O Nordeste carece de água, por exemplo. Em Pernambuco, 2 milhões de pessoas não têm acesso à água. Eu falo isso no Sudeste ou no Sul e parece inimaginável. Lá as pessoas passam duas horas sem água e já colocam isso com grande alarde, e é direito, mas nós não temos nem acesso ao básico. É sobre isso que precisamos falar todo dia, gastar energia com o que constrói.

A reação de tucanos no seu Estado a uma possível mudança de partido te preocupa? O PSDB é o partido com mais prefeitos eleitos e o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, do seu partido, é um desafeto seu.

Álvaro é do PSDB, foi eleito comigo. Tivemos, sim, momentos de mais atrito, mas o que é importante dizer é que temos uma gestão baseada no diálogo. Todos os projetos de lei que mandei pra Assembleia Legislativa do Estado foram aprovados. Eu respeito o Poder Legislativo e trabalho para construir consensos. Recebemos o Estado com indicadores delicados do ponto de vista social e econômico, conseguimos organizar o caixa, buscando recursos e empréstimos com o governo federal e colocamos ritmo para fazer entregas. Esse movimento tem atraído os municípios e as pessoas. O resultado eleitoral foi muito significativo. Elegemos 126 prefeitos da nossa base, de 184 municípios no Estado, mas destaco que trabalhamos para todos os municípios. Sou uma municipalista por convicção. Os prefeitos comigo sabem que a gente garante prioridade no compartilhamento de responsabilidade junto com eles.