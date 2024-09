Ney Leprevost já foi prefeito? Candidato responde às perguntas mais feitas sobre ele em Curitiba

BRASÍLIA – Candidato do União Brasil à prefeitura de Curitiba, o deputado estadual Ney Leprevost tenta pela terceira vez assumir o posto na capital paranaense. Na última oportunidade, em 2020, ele desistiu a pedido do governador do Estado, Ratinho Junior (PSD). Leprevost pode repetir o feito do avô dele, que tem o mesmo nome e ocupou o cargo em 1948.

Leprevost falou sobre esse tema, sobre sua família e sobre seu amor por polenta para o Joga no Google - Especial Eleições, quadro do Estadão em parceria com o Google, que traz as perguntas mais feitas pelos cidadãos das principais capitais do Brasil aos principais postulantes às prefeituras. Nesta semana, o quadro trata sobre Curitiba. Na sexta-feira, 30, foi a vez do atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) e no sábado, 31, participou o deputado federal Luciano Ducci (PSB-PR).

Leprevost foi deputado federal e chegou a disputar o segundo turno da prefeitura de Curitiba, em 2016. Em 2020, ele acabou ficando fora. “A pedido do governador Ratinho Júnior, eu abri mão da candidatura para continuar na Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná, e garantir que nenhum paranaense morresse de fome durante a pandemia”, disse.

Fã de polenta, Leprevost lembra que foi o seu avô quem criou esse hábito. “(Ele) passou a me levar para comer polenta, e eu passei a minha infância basicamente alimentado com a polenta”, recordou. “Até hoje polenta é minha comida favorita.”

Ney Leprevost (União Brasil), deputado estadual e pré-candidato à prefeitura de Curitiba Foto: @neyleprevost via Instagram

Veja a entrevista com Ney Leprevost.

Ney Leprevost já foi prefeito?

O Ney Leprevost original, que era o meu avô, já foi prefeito, em 1948. O meu nome, na verdade, é Ney Leprevost Neto.

Ney Leprevost é formado em quê?

Eu sou formado em administração de empresas, com MBA em gestão de cidades e administração pública pela Uninter.

Ney Leprevost desistiu da candidatura?

Na eleição passada, durante a pandemia da covid, a pedido do governador Ratinho Júnior, eu abri mão da candidatura para continuar na Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná, e garantir que nenhum paranaense morresse de fome durante a pandemia. Foi quando fizemos o cartão Comida Boa e muitos outros programas sociais que garantiram a segurança alimentar das pessoas em situação de vulnerabilidade social naquele momento de fechamento imposto pela disseminação do vírus.

Quem é a esposa de Ney Leprevost?

Carina Zanier, minha esposa linda, amada, inteligente e muito querida pelo povo humilde da nossa cidade.

Quem são os irmãos de Ney Leprevost?

Eu tenho três irmãos: Luiz Felipe, que é ator, poeta, compositor e escritor; João Guilherme, que é empresário; e Alexandre, que é vereador de Curitiba.