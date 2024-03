Nikolas Ferreira é eleito presidente da Comissão de Educação, após estratégia do PT falhar na Câmara

Petistas ouvidos pela reportagem reservadamente alegam que a manobra que acabou permitindo que o nome do PL ficasse no comando da Educação seria para garantir controle na Comissão de Saúde, que é dona, com sobras, do maior repasse com as emendas de comissão turbinadas em 2024. O PT, que a comanda, será responsável por destinar R$ 4,5 bilhões. A definição pelas vice-presidências ficou para a próxima semana.

Discussão antes do início da sessão

Antes mesmo de a sessão ser aberta, houve um debate entre deputados de direita e esquerda na sala da comissão. Em conversa com deputados do PL, entre eles Domingos Sávio (MG), Sóstenes Cavalcante (RJ) e Bia Kicis (DF), Tarcísio Motta (PSOL-RJ) disse haver preocupação na ala progressista da Câmara de que Nikolas na presidência pautaria temas polêmicos e deixaria de lado “problemas reais” do País.

“O que queremos é que tenha respeito ao conjunto da Educação aqui, senão essa comissão não vai funcionar”, afirmou Tarcísio. Ele também citou preocupações de que o PL não faça indicações de deputados de esquerda a relatorias, ou que não sejam pautados temas caros ao espectro político, competências de um presidente de comissão.

Sóstenes respondeu. “Ele (Nikolas) terá, como qualquer presidente do PL teve, que ter o equilíbrio que o PL teve, que sentar com o vice-presidente do PT para fazer a pauta em conjunto. Não pode partir da premissa de que vai dar errado sem antes provar”, afirmou.