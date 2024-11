Na mira da PF, Bolsonaro usa redes para exibir apoio popular, ‘vida normal’ e críticas a Moraes

A publicação mais recente nas redes do ex-presidente é um vídeo com trilha sonora e bordas de coração na qual ele é cortejado por crianças e adultos em São Miguel dos Milagres, no litoral alagoano. “O presente é deles, mas o futuro é nosso. Com o povo, pelo povo, enquanto assim o povo quiser”, diz a mensagem que acompanha o vídeo.

Com o ex-ministro do Turismo Gilson Machado a tiracolo, o ex-presidente foi a uma barbearia na manhã deste sábado, 23. Enquanto era atendido, prontificou-se a responder a perguntas para uma transmissão ao vivo nas redes sociais do aliado. Bolsonaro aproveitou para criticar Moraes e a investigação que indiciou ele e mais 36 pessoas por crimes como tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito.