No AM, Lula derrota Bolsonaro no segundo turno para presidente; veja resultados

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. O candidato do PT também foi o mais votado no Estado do Amazonas. Com 100% das urnas apuradas, o petista obteve 1.004.991 votos, o que corresponde a 51,10% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro obteve 961.741 votos, o que representa 48,90% dos votos válidos.

Resultado para presidente no AM: total, brancos, nulos e abstenções

Lula (PT): 1.004.991 votos (51,10%)

Jair Bolsonaro (PL): 961.741 votos (48,90%)

Brancos: 21.594 (1,04%)

Nulos: 79.549 (3,85%)

Abstenções: 579.164 (21,88%)

No primeiro turno, Lula já havia ficado em primeiro lugar no Estado entre os candidatos, tendo recebido 1.019.684 votos (49,58%), enquanto Bolsonaro obteve 880.198 votos (42,80%). Na primeira fase da disputa, Simone Tebet (MDB) apareceu com 4,23% dos votos, seguida de Ciro Gomes (2,16%), Soraya Thronicke (0,83%) e Felipe D’Avila (0,25%).

Assim como a disputa presidencial, o Amazonas também levou a eleição para governador para o segundo turno. Wilson Lima, do União Brasil, venceu Eduardo Braga (MDB) com 56,66% dos votos válidos, de 99,99% das urnas apuradas.

