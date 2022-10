Wilson Lima, do União Brasil, é reeleito governador do Amazonas; veja números

Publicidade

Wilson Lima, do União Brasil, foi reeleito neste domingo, 30, governador do Amazonas no segundo turno das eleições 2022. A vitória foi confirmada por volta das 19h. Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 1.039.192 votos, o que representa 56,65% dos votos válidos.

Eduardo Braga, do MDB, obteve 795.098 votos, o que corresponde a 43,35% dos votos válidos. A diferença entre os candidatos do Amazonas foi de 244.094 votos.

Votação no AM: total, brancos, nulos e abstenções

Wilson Lima (União Brasil): 1.039.192 (56,65%)

Eduardo Braga (MDB): 795.098 (43,35%)

Brancos: 72.907 votos (3,53%)

Nulos: 157.882 votos (7,65%)

Abstenções: 579.164 votos (21,88%)

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, o candidato do União Brasil recebeu cerca de 818 mil votos, o que representa 42,81% dos votos válidos. Já o emedebista conquistou 401 mil votos (20,97%). Os então candidatos superaram Amazonino Mendes (18,58%), Ricardo Nicolau (11,38%) e Carol Braz (4,55%), Dr Israel Tuyuka (1,11%), Henrique Oliveira (0,50%), que acabaram de fora da segunda parte da disputa.

Wilson Lima, 46, é o atual governador do Amazonas desde 2019 — antes disso, atuava como jornalista. Em 2004, foi eleito prefeito de Batalha pelo então PMDB e reeleito em 2008. Depois, foi eleito pelo deputado estadual em 2018.