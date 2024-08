O candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é um dos dez nomes registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para concorrer ao pleito de outubro. Atual mandatário da maior e mais rica cidade do País, Nunes tem apoios na esfera estadual e nacional, contando com aliados como o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Estadão reuniu as principais dúvidas que os internautas têm em relação ao candidato, como a qual partido ele pertence, com quem é casado, onde mora e até qual é seu time do coração.

Convenção do MDB oficializou a candidatura do prefeito Ricardo Nunes à reeleição de São Paulo, no dia 3 de agosto, no estacionamento da Alesp. No mesmo palanque estiveram presentes o ex-presidente e a ex-primeira-dama Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro (ambos do PL), e o governador Tarcisio de Freitas (Republicanos). Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Qual é a idade de Ricardo Nunes?

Ricardo Luis Reis Nunes tem 56 anos, e fará o próximo aniversário em 13 de novembro, após o eventual segundo turno das eleições municipais, marcado para 27 de outubro. O atual prefeito nasceu em São Paulo, em 1967, e é filho de um imigrante português, Luis Nunes, e da mineira Maria do Céu. Ele é o mais velho de quatro irmãos – a caçula é falecida.

Qual é o partido de Ricardo Nunes?

Nunes é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) desde 1986, quando tinha 18 anos, e nunca trocou de partido. Na época da filiação, a legenda do então Partido do Movimento Democrático Brasileiro era PMDB, tendo mudado em 2018, com aval do TSE, para a sigla atual.

Ele entrou na vida política logo depois, aos 23 anos, quando se candidatou a vereador, mas não teve sucesso.

Onde mora Ricardo Nunes?

O candidato à reeleição mora em Interlagos, bairro nobre localizado na zona sul de São Paulo, onde já posou para revistas com a família reunida ao redor da piscina, que fica no quintal.

O atual prefeito é casado há 27 anos com Regina Carnovale Nunes, tem três filhos – Mayara, Ricardo e Izabela – e um netinho de quase dois anos.

Quem é a esposa de Ricardo Nunes?

A primeira-dama Regina é formada em turismo e já trabalhou na área da beleza como CEO de um salão, além de ter sido secretária em uma empresa de medicina e segurança do trabalho, e de uma corretora de câmbio, segundo informa em suas redes sociais.

Como esposa do prefeito, ela se dedica à causa animal e a projetos sociais. “Os animais não falam, sou a voz deles”, diz em seu perfil no Instagram.

Ricardo Nunes ocupa algum cargo público hoje?

Nunes é o atual prefeito de São Paulo, cargo do qual “tomou posse” em 16 de maio de 2021, quando a Câmara Municipal da capital extinguiu o mandado de Bruno Covas. O então prefeito morreu poucos dias antes, aos 41 anos, vítima de um câncer agressivo no sistema digestivo contra o qual lutava desde 2019.

Nunes foi eleito vice-prefeito na chapa de Covas, em 2020, e assumiu interinamente a Prefeitura em 2 de maio, quando o então prefeito se licenciou devido ao agravamento da doença.

Quais cargos públicos Ricardo Nunes já ocupou? Além de ter sido vice-prefeito, Nunes também já foi vereador de São Paulo por dois mandatos, eleito em 2012 (com mais de 30 mil votos, 0,54% dos válidos) e reeleito em 2016 (com quase 55 mil votos, 1,01% dos válidos). Ele também tentou se eleger deputado federal em 2018, mas atingiu apenas 47 mil votos, 0,22% dos válidos, sendo 40.319 deles na capital, ficando em 25ª posição. Na mesma eleição, hoje sua oponente na disputa pela Prefeitura, Tabata Amaral (PSB), foi eleita com 114.559 votos na cidade paulistana, ou 2% do total, sendo a 8ª mais votada da capital.

Qual é o patrimônio declarado por Ricardo Nunes?

O atual prefeito registrou sua candidatura à reeleição dia 12 de agosto no TSE e declarou um patrimônio de R$ 4,8 milhões, apenas R$ 6,6 mil a mais do que o declarado em 2020, em valores não corrigidos.

Os bens de maior valor na declaração de Nunes são de uma cota em um fundo de investimentos de R$ 1,1 milhão e R$ 427 mil em uma conta corrente.

Quem é o vice da chapa de Ricardo Nunes?

O vice-prefeito na chapa de Nunes é o coronel Ricardo Mello de Araújo (PL). Escolhido em junho, o ex-comandante da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e coronel da reserva da Polícia Militar (PM) é uma indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A segurança pública, em especial, é o tema em que Mello Araújo poderá ter mais protagonismo na disputa eleitoral. Ele declarou um patrimônio de R$ 3,6 milhões à Justiça Eleitoral.

Quem está apoiando Ricardo Nunes?

Além de contar com o apoio do ex-presidente, Nunes também tem ao seu lado o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e compõe uma coligação com 12 partidos: a sua própria sigla e PL, PSD, Republicanos, Progressistas, Podemos, Solidariedade, PRD, Agir, Mobiliza, Avante e União Brasil.

Qual o time do Ricardo Nunes?

Nunes torce para o Palmeiras, um dos principais times de São Paulo. Em maio deste ano, em visita ao Vaticano, Nunes levou na bagagem para presentear o Papa Francisco uma camiseta da Seleção Brasileira e outra do clube, autografada pelo atleta Endrick, com dedicatória ao religioso.

Quais são as propostas de Ricardo Nunes?

O plano de governo do atual prefeito foca na continuidade e ampliação de políticas públicas já adotadas pela atual gestão, dedicando grande parte de seu conteúdo a destacar os resultados alcançados por ele frente à Prefeitura.

Ao tratar da área da saúde, Nunes propõe dar seguimento à expansão a rede de Unidades Básicas de Saúde (UBS), por exemplo, além de investir na modernização e ampliação dos hospitais municipais e aumentar a disponibilidade de especialidades médicas nas unidades de saúde municipais.

Na área da educação, ele promete trabalhar para manter a fila zerada nas creches, ampliar o ensino em tempo integral nas escolas municipais, e dar continuidade ao programa Aprender e Ensinar e aos processos formativos para professores e gestores, com foco na alfabetização na idade certa.

Em um dos pontos mais abordados na corrida eleitoral como um todo, a segurança pública, o plano de governo prevê ampliar ações preventivas e protetivas às mulheres, crianças e idosos vítimas de violência e fortalecer a Guarda Civil Metropolitana (GCM), com o aumento do efetivo, modernização de equipamentos e treinamento contínuo.