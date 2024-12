Por que Janja será homenageada por advogados do Prerrogativas em festa de fim de ano?

BRASÍLIA – Com 35 nomes no governo Lula, o grupo de advogados Prerrogativas fará nesta sexta-feira, 6, uma homenagem à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, em São Paulo. Conhecido como Prerrô, o grupo quer destacar a atuação de Janja no lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Além disso, a intenção é agradecer a primeira-dama por seu empenho nas indicações de integrantes do Prerrô a vagas no Judiciário.

PUBLICIDADE Nesta lista consta Cláudia Franco Corrêa, escolhida no mês passado como desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2). Em setembro, a advogada Gabriela Araújo, uma das fundadoras do Prerrô, também foi nomeada desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3). Casada com o deputado Emídio de Souza (PT), ex-prefeito de Osasco, Gabriela é amiga de Janja há anos. Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o terceiro mandato, em 2023, o coletivo com 256 advogados e juristas ligados à esquerda, principalmente ao PT, tem ampliado sua influência no Executivo e no Judiciário. No ano passado, por exemplo, o grupo criado para rebater teses jurídicas da Lava Jato conseguiu emplacar a indicação de Daniela Teixeira como ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, na abertura do G20 Social: xingamento a Elon Musk. Foto: Pedro Kirilos/Estadão Foto: Pedro Kirilos

Atualmente, há pelo menos dez nomes do Prerrogativas em tribunais superiores e regionais federais, além dos 35 que ocupam altos cargos no Executivo. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as ministras Edilene Lôbo e Vera Lúcia Araújo, que são negras, também foram escolhidas por Lula após “campanha” feita por Janja para que ele nomeasse mulheres.

Nesta sexta-feira, o presidente participa da 65.ª Cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai, mas à noite desembarcará em São Paulo para prestigiar Janja na festa promovida pelo Prerrogativas. Doze ministros confirmaram presença, entre eles Fernando Haddad (Fazenda), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

Candidatos a vagas no STJ querem ficar perto de Lula e Janja

A confraternização virou um dos assuntos mais comentados desta semana nas rodas de políticos e advogados. Tanto é assim que candidatos a cadeiras de ministro do STJ também se interessaram em comparecer à festa do Prerrô para ficar perto de Lula e Janja.

Foram vendidos 750 convites para o jantar na Casa Natura, ao preço de R$ 650. Os ingressos incluem shows dos cantores Maria Rita, que é amiga de Janja, e Ivo Meirelles. Há uma lista de espera que já ultrapassa 400 pessoas.

Lula fará as indicações para o STJ com base nas duas listas recebidas: uma composta por três desembargadores federais e outra, por três nomes do Ministério Público.

“Nós vamos homenagear Janja não só por seu papel na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que foi lançada no G-20 e já inclui 82 países, como por suas ações para que o sistema de Justiça seja mais inclusivo”, disse o advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Prerrogativas.

Foi ao discursar no mês passado em um painel do G-20 Social, no Rio, que Janja xingou o empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter). Enquanto falava sobre combate à desinformação, ela foi interrompida pelo som de um navio. “Alô... Acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you Elon Musk”, vociferou Janja, numa referência ao empresário que integrará o governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

A homenagem à primeira-dama, porém, foi aprovada muito antes desse episódio e, ainda, por unanimidade no grupo de advogados. “Janja é nossa aliada para pautas que tratam não só do sistema de Justiça, mas da construção de políticas públicas nas questões ambientais e de sustentabilidade, além de uma sociedade mais diversa, mais fraterna e mais inclusiva”, observou Carvalho.

Os preparativos para a festa de fim de ano do Prerrogativas também envolveram o patrocínio de uma cozinha solidária para a Associação Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (Ancat), orçada em R$ 400 mil. A cozinha foi inaugurada nesta semana, em Brasília.