Blogueiro bolsonarista diz que polícia paraguaia tentou prendê-lo e pede doações via Pix

BRASÍLIA - A Polícia Nacional do Paraguai realizou uma nova tentativa de prender o influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio na manhã deste sábado (16). Agentes estiveram no apartamento onde ele vive em Assunção, segundo ele próprio disse ao Estadão. Nas redes sociais, o blogueiro pede doações em Pix. Segundo ele o recurso serviria para a alimentação dos filhos, que estão no Brasil.

Eustáquio teve a prisão decretada em 26 de dezembro de 2022 pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro, Eustáquio descumpriu medidas cautelares impostas a ele depois de sair da prisão, em 2021, e organizou manifestações que pediam um golpe militar no Brasil – o que é inconstitucional.

Moraes determinou a inclusão do nome do blogueiro na Difusão Vermelha, a lista dos mais procurados da Interpol. Em março deste ano, Eustáquio chegou a ser preso pelas autoridades paraguaias, mas não foi deportado porque há um pedido de asilo feito por ele e pendente de julgamento pelo país vizinho.

O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio

“Levaram um serralheiro para entrar (no apartamento), mas eu estava na fisioterapia. Soube apenas quando cheguei”, disse ele por meio de mensagem de texto. Segundo ele, a tentativa de prisão aconteceu em parceria com o Comando Tripartite, um mecanismo de cooperação entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Nesta quinta-feira (15), três bolsonaristas que estavam no Paraguai foram presos e deportados para o Brasil. Um deles, o blogueiro Wellington Macedo de Souza, foi condenado a seis anos de prisão pela tentativa de explodir uma bomba em um caminhão no Aeroporto de Brasília, na noite da véspera de Natal de 2022.

O blogueiro Wellington Macedo de Souza, de 47 anos chega ao Aeroporto de Brasília na tarde de sexta-feira (15) conduzido pela Polícia Federal. Wellington é um dos três condenados pela tentativa de explodir uma bomba no Aeroporto Internacional da capital. Ele foi preso em Cidade do Leste, no Paraguai. Foto: WILTON JUNIOR

Os outros dois são a empresária paulista Rieny Munhoz e o radialista capixaba Maxcione de Abreu, também conhecido como Max Pitangui. Ambos são acusados de participar de atos antidemocráticos. Os dois e Wellington Macedo já chegaram ao Brasil e foram encaminhados ao presídio da Papuda, em Brasília.

Segundo Eustáquio, vários militantes bolsonaristas com pedido de asilo no Paraguai foram convocados a comparecer nos escritórios da Conare (a Comissão Nacional de Apátridas e Refugiados) paraguaia na manhã de quinta-feira. Lá chegando, receberam a notícia de que seus pedidos de asilo tinham sido negados e foram presos em seguida.

Para Eustáquio, trata-se de uma violação do direito internacional. “Saíram correndo com a Rieny, não deixaram ela nem parar para fazer um lanche. Em três horas ela estava no Brasil”, diz ele