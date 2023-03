Ouça áudio em que ex-ministro Bento Albuquerque diz que joias eram presentes a Michelle e Bolsonaro

BRASÍLIA - O ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, um almirante de esquadra da Marinha, afirmou ao Estadão que as joias que sua comitiva trouxe ao Brasil da Arábia Saudita eram um “presente” para o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Bento Albuquerque sustenta, porém, que não tinha ideia do conteúdo dos “dois pacotes” que sua comitiva recebeu quando deixava o país árabe com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, naquele dia 26 de outubro de 2021.

Ministro Bento Albuquerque representou o governo brasileiro em reunião de cúpula na Arábia Saudita em 25 de outubro de 2021 Foto: Reprodução

“Isso era um presente. Como era uma joia, a joia não era para o presidente Bolsonaro, né... deveria ser para a primeira-dama Michelle Bolsonaro. E o relógio e essas coisas, que nós vimos depois, deveria ser para o presidente, como dois embrulhos”, disse Albuquerque.

Reportagem publicada nesta sexta-feira, 3, pelo Estadão revela que o governo Bolsonaro tentou, por diversas maneiras, retirar as joias retidas pela Receita Federal no cofre da alfândega, sem sucesso. Para isso, envolveu desde o Ministério de Minas e Energia, como o comando da Receita Federal, o Itamaraty e chegou a deslocar um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) até Guarulhos, numa última tentativa de obter as joias para si.