Pablo Marçal e suas empresas são alvo de 162 ações que cobram R$ 172 milhões em indenização; entenda

Quem é quem no gabinete de Flávio Dino, ministro do STF que demanda ação do governo contra queimadas

Quem é quem no gabinete de Flávio Dino, ministro do STF que demanda ação do governo contra queimadas

A história do coronel que impediu atentado terrorista ajuda a decifrar o serviço secreto do Exército

A história do coronel que impediu atentado terrorista ajuda a decifrar o serviço secreto do Exército

“Ele oferecia uma mentoria na qual dizia que ‘pegaria na mão’ da pessoa; que haveria acesso direto à plataforma todos os dias, além de almoços, jantares e eventos com ele. A pessoa pagaria caro, mas andaria lado a lado com ele! Fui para casa aquele dia me sentindo mal por não ter aquele dinheiro que era para ajudar o meu sonho de ajudar pessoas!”, diz na petição a autora, que trabalha com produção de eventos.

Ela relata que, na época, realizou um empréstimo para adquirir o produto e, após a compra, descobriu que o contato com Marçal seria limitado a ‘20 minutos por Zoom’. Nesse momento, tentou cancelar a mentoria e solicitar o reembolso, mas enfrentou resistência por parte da equipe de Marçal. Como não conseguiu obter os valores, entrou na Justiça contra a empresa solicitando R$ 185 mil, incluindo danos morais e a restituição do valor gasto com os produtos. O processo segue em tramitação na Justiça.

Em uma das maiores plataformas online de reclamações, há ainda mais de 400 relatos negativos relacionados aos produtos do ex-coach, incluindo cobranças indevidas, dificuldade de acesso ao conteúdo adquirido, produtos não entregues e propaganda enganosa, entre outros.

Investigações eleitorais e representações feitas por adversários

No âmbito eleitoral, Marçal enfrenta 89 representações, entre elas uma ação de investigação judicial eleitoral movida pelo PSB, partido da candidata Tabata Amaral, que resultou no bloqueio de todos os seus perfis nas redes sociais. Na decisão liminar, o juiz apontou indícios de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação para remunerar usuários que produziam “cortes” e os divulgavam nas redes.

Em outra ação eleitoral, Marçal é investigado pela Polícia Federal (PF) pelos supostos crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de dinheiro nas eleições de 2022, quando lançou sua candidatura à Presidência. A PF suspeita que o ex-coach e seu sócio, Marcos Oliveira, tenham doado R$ 1,7 milhão à campanha e utilizado o dinheiro para contratar serviços de suas próprias empresas. O caso tramita em sigilo.