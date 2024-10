Após reclamação de Silas Malafaia, Paes manda recolher panfletos com foto do pastor

“Não autorizei ninguém a usar minha foto. Isso está errado. A imagem de uma pessoa não deve ser utilizada sem consentimento em propaganda política, especialmente quando isso pode enganar o povo. Eu não o apoio”, declarou Malafaia, que já manifestou seu apoio ao rival de Paes, o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem (PL), caso ele chegue ao segundo turno.

Em resposta, o prefeito do Rio afirmou que a foto de Malafaia refletia seu apoio à Marcha para Jesus: “Conversei com ele. O pastor Silas Malafaia é um grande amigo. Ele não está apoiando ninguém, e já mandei retirar a foto dele do material. Ele não me apoia, mas é meu amigo”, disse Paes.