Candidatos líderes nas pesquisas em cidades do Rio recebem o dobro de recursos de eleitos em 2020

Os líderes nas pesquisas nas cidades com mais de 200 mil eleitores no Estado do Rio de Janeiro receberam R$ 42.199.363,45 em recursos na campanha para as eleições municipais deste ano. O valor é 72% maior do que o gasto pelos prefeitos eleitos nos mesmos municípios no pleito passado, R$ 24.495.016,61.

O levantamento do Estadão com base em dados das prestações de contas dos candidatos entregues ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até esta segunda-feira, 23, e levou em consideração os 11 municípios com possibilidade de segundo turno e os resultados das pesquisas de intenção de voto mais recentes. O município de Volta Redonda, no sul fluminense, apesar de ter mais de 200 mil eleitores, não entrou no levantamento devido à falta de pesquisas de intenção de voto.