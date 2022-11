Como Bolsonaro se comunica com os manifestantes nas portas dos quartéis? Entenda

BRASÍLIA - Uma das páginas oficiais do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Instagram intensificou publicações com mensagens cifradas que estão sendo interpretadas por manifestantes acampados nos arredores de instalações militares como incentivo para manutenção dos atos com características antidemocráticas. O perfil @bolsonaro.tv tem o selo de verificação da plataforma - que atesta a autenticidade de um perfil - e conta com mais de 600 mil seguidores. Desde a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 31 de outubro, fez 47 postagens, mais de uma por dia, além dos stories - publicações temporárias. Em todo o mês de outubro haviam sido 26.

Página alternativa de Bolsonaro no Instagram intensifica mensagens que mobilizam apoiadores acampados em quartéis

Na última sexta-feira, 25, quando o ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aplicou multa ao PL por má-fé ao questionar a integridade das eleições, a página publicou uma foto de Bolsonaro. Na descrição, deixou somente o emoji (um desenho gráfico) de um sino cortado.

Manifestantes interpretaram a mensagem como um apelo para não se desmobilizarem. Candidato a deputado federal derrotado pelo PL do Rio de Janeiro, Tacimar Hoendel usou as redes sociais para disseminar a versão. Ele disse que a publicação é do próprio Bolsonaro. “Vocês viram essa publicação do Bolsonaro no ‘bolsonaro.tv’? É um sino com um tracinho, como se fosse “proibido sino”. Você sabe o que significa sino nas Forças Armadas? Significa desistência. Quando você toca o sino, você desiste, abandona. O capitão postou “proibido tocar o sino”, proibido abandonar, proibido desistir. Galera, vamos para a rua, vai para a porta do Exército, vem para Brasília”, disse.

Apoiador de Bolsonaro recebido pelo presidente diz que sino cortado é recado para bolsonaristas irem às ruas.

O aliado do presidente tem mais de 351 mil seguidores no Instagram. Ele tem frequentado o acampamento nas cercanias do Quartel General do Exército, em Brasília, e do Palácio do Planalto. Também já esteve com o presidente da República após o segundo turno.

Os comentários das publicações são repletos de teorias que buscam dar sentido aos conteúdos da página. Em um post do último sábado, a legenda escolhida para uma foto de Bolsonaro caminhando entre oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) foi “não há enigmas na imagem. Apenas uma imagem”. No entanto, a imagem é acompanhada por uma música do The Police que diz “não há solução política para nossa problemática evolução, não há fé na Constituição,não há uma porcaria de revolução”.

A reprodução da música foi suficiente para que os seguidores buscassem algum sentido.”Pra frente dos quartéis já”, escreveu um. “Liberdade não se ganha, se toma”, disse outro. “presidente, dê a ordem!”, foi uma das reações.

As reações de bolsonaristas indicam que a página alternativa de Bolsonaro está consolidada como uma referência para apoiadores extremistas, sobretudo depois que o presidente deixou de fazer publicações nos canais oficiais mantidos no Twitter, no Facebook e no YouTube.

Segundo especialistas, as mensagens e as interpretações na página @bolsonaro.tv vão além do “dog whistle” ou “apito de cachorro”. O termo é usado no debate político americano em referência a mensagens que têm um significado irrelevante para um grupo de pessoas, mas que representa uma mensagem bem direta para o público alvo.

Para Michele Prado, pesquisadora e especialista em temas ligados ao extremismo e ao radicalismo, o comportamento da página flerta com o terrorismo ao ter um potencial alto de extremismo violento, uma vez que incentiva o pensamento conspiratório e uma dideia de guerra definitiva entre o suposto bem e o mal.

“Esse tipo de mentalidade conspiracionista influencia a radicalização de indivíduos quando imersos numa visão de mundo maniqueísta. Eles se auto percebem dentro de uma guerra na qual o inimigo precisa ser aniquilado. Isso aumenta o potencial extremismo violento ideologicamente motivado e o terrorismo doméstico”, disse.

Professor do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenador do Observatório da Extrema Direita, Odilon Caldeira ressalta que a página em questão cumpre um papel de mobilizar as bases com indicativos de interesse em ruptura. “Do ponto de vista de uma estratégia comunicacional, cumpre certo pré-requisito de mobilização das bases. São feitos alguns indicativos de medidas de ruptura, de mobilização dos setores mais radicais. Não é necessariamente um ‘apito de cachorro’, mas uma tentativa de engajamento e de mobilização de grupos que em certa medida estão pressionando para que Bolsonaro tome uma atitude”, frisou.

O perfil @bolsonaro.tv no Instagram faz remissão à página para download do aplicativo “Bolsonaro TV’', lançado pela família no início do ano. O desenvolvedor foi o advogado Rogério Cupti de Medeiros Junior, que já atuou como funcionário do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) na Câmara do Rio.

O aplicativo apenas reproduz em uma única tela as publicações de Jair Bolsonaro em diferentes redes sociais. Questionado sobre quem atualiza a página, o Palácio do Planalto não comentou.