Paraná Pesquisas em Aracaju: Emília Corrêa tem 42,2% e Luiz Roberto 27,8% das intenções de voto

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 17, mostra Emília Corrêa (PL) à frente da disputa pelo segundo turno das eleições municipais em Aracaju, capital do Sergipe. A vereadora candidata à Prefeitura conta com 42,2% das intenções de voto, enquanto o advogado Luiz Roberto (PDT) soma 27,8%.

Votos brancos e nulos representam 6,5%. Outros 23,1% não responderam ou disseram não saber em quem votar. Uma parcela de 0,4% mencionou nomes que não estão participando do pleito.

Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT) disputam o segundo turno das eleições pela prefeitura de Aracaju, capital de Sergipe. Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Aracaju, Reprodução/Facebook: Luiz Roberto

A pesquisa também mostra que 62,3% dos eleitores acreditam na vitória da candidata do PL, e 29,9% têm expectativa sobre o êxito do candidato do PDT. Luiz Roberto aparece com uma rejeição de 53,1%. Outros 36,9% dizem que não votariam de forma alguma em Emília Corrêa. Uma parcela de 5,4% diz que poderia votar em qualquer um dos dois.

A pesquisa entrevistou 740 eleitores, a partir de 16 anos, seguindo a amostra representativa do município. O levantamento conta com nível de confiabilidade de 95% e uma margem de erro de 3,7 pontos percentuais para os resultados gerais. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SE-01369/2024