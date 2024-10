Paraná Pesquisas em Diadema: Taka Yamauchi tem 45,6% e Filippi, 43,4% no segundo turno

O Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores entre os dias 10 e 13 de outubro. O instituto afirma que a pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00949/2024, possui um grau de confiança de 95%.

No cenário espontâneo, no qual não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, Taka Yamauchi (MDB) permanece numericamente na liderança, com 39,2%. O atual prefeito e candidato do PT, José Filippi, marcou 36,8%. Também neste caso há um empate técnico entre os dois. Os entrevistados que não sabem ou não responderam representam 17%, enquanto brancos e nulos marcaram 6,5%.