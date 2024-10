Paraná Pesquisas em São Bernardo do Campo: Marcelo Lima tem 49,7% e Alex Manente 39% no 2º turno

O atual vice-prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos) chega às urnas com boa vantagem na corrida eleitoral na cidade, indica levantamento de intenção de voto do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 23. A quatro dias da eleição, Lima tem 49,7% de preferência, enquanto o deputado federal Alex Manente (Cidadania) 39% na pesquisa estimulada.

Com grau de confiança de 95% e margem de erro de 3,8 pontos percentuais, o instituto entrevistou 710 eleitores entre 19 e 22 de outubro e o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue o protocolo SP-09025/2024. Não responderam ou disseram não saber 4,1% dos entrevistados, enquanto 7,2% pretendem votar em branco, nulo ou não escolherão nenhum dos candidatos.

Alex Manente (Cidadania) e Marcelo Lima (Podemos) disputam o segundo turno em São Bernardo do Campo. Foto: Helvio Romero/Estadão e Reprodução/Redes Sociais Foto: Helvio Romero/Estadão e Reprodução/Redes Sociais

PUBLICIDADE Manente pode se agarrar ao resultado da pesquisa espontânea, que aponta uma distância menor, para manter o fôlego nessa reta final de campanha, na qual tem 34% de preferência ante a 41% de Lima. No entanto, sua rejeição de 47,9% dificulta a virada. Por sua vez, Marcelo Lima é rejeitado por 38,5% dos entrevistados. Marcelo Lima foi vereador (2009-2016) e vice-prefeito (2017-2013) de São Bernardo. eleito deputado federal em 2022 e cassado pelo TSE por infidelidade partidária no ano seguinte. Na ocasião, saiu do partido no qual foi eleito, o Solidariedade, sem apresentar justa causa.

Alex Manente é ex-vereador da cidade (2005-2007), ex-deputado estadual (2007-2015) e já foi eleito deputado federal por três mandatos (2015-2027). Hoje, é líder do Cidadania na Câmara dos deputados.

Histórico

No último levantamento do instituto, divulgado em 11 de outubro, os candidatos registravam um empate técnico no limite da margem de erro: Lima tinha 46,1% e Manente 39%. A diferença no primeiro turno entre os dois foi de 8.802 mil votos.

PT perdeu influência em seu antigo reduto

Mesmo no berço eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não há afagos ao presidente nessa disputa municipal. Enquanto o primeiro colocado nas pesquisas, Marcelo Lima, direciona seu discurso para o centro, Alex Manente se aliou ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e tem apoio de Jair Bolsonaro (PL).

São Bernardo não é governada por um petista desde 2016, quando Luiz Marinho não conseguiu fazer de Tarcisio Secoli seu sucessor. Neste ano, o candidato da sigla, Luiz Fernando Teixeira, ficou em terceiro lugar, com 23,09% dos votos. O partido tem dado apoio velado a Marcelo Lima.

Frustrado com a ausência de Lula na campanha, o partido vai para o segundo turno com apenas dois nomes na Grande São Paulo. O já prefeito Filippi Júnior, em Diadema, contra Taka Yamauchi (MDB), e Marcelo Oliveira, em Mauá, contra Atila Jacomussi (União Brasil).