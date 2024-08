O novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas para a corrida à Prefeitura de São Paulo mostra uma disputa parelha entre o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o ex-coach e empresário Pablo Marçal (PRTB). De acordo com a pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 23, Nunes registra 24,1% das intenções de voto, em empate técnico com Boulos, que soma 21,9%. Pablo Marçal, por sua vez, aparece com 17,9%, também em empate técnico com o psolista, embora não com Nunes. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

PUBLICIDADE Em relação ao levantamento anterior, feito no início do mês, Nunes oscilou um ponto para baixo, Boulos recuou 1,3 ponto percentual, enquanto Marçal subiu 5,2 pontos. Com isso, ele ultrapassou José Luiz Datena (PSDB), que recuou de 15,9% para 13,2%. Tabata Amaral (PSB), por sua vez, oscilou de 5,5% para 7,3%. Marina Helena foi de 3,5% para 3,6%. Completam o levantamento Bebeto Haddad (DC) e João Pimenta (PCO), com 0,6% cada, e Ricardo Senese (UP), com 0,1%. Altino Filho (PSTU) não pontuou.

Da esquerda para a direita: Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Datena, Pablo Marçal, Tabata Amaral e Marina Helena Foto: Taba Benedicto/Estadão, Werther Santana/Estadão, PSDB Municipal SP/Divulgação, Reprodução Instagram @pablomarcal1, Alex Silva/Estadão e Novo/Divulgação

Foram ouvidos 1.500 eleitores por meio de entrevistas pessoais entre os dias 19 e 22 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06659/2024.

Os dados se referem ao cenário estimulado, ou seja, quando o agente da pesquisa indica para o entrevistado quais são as opções de voto no pleito. Também há a pesquisa espontânea, na qual o entrevistado declara sua intenção de voto por conta própria.

Nesta modalidade, Nunes lidera, com 15,1%, seguido por Boulos, com 13,7%, e Marçal, com 10,9%. Completam as menções Datena, com 6,1%, Tabata Amaral, com 3,2, e Marina Helena, com 0,9%. Outros 0,6% citaram outros nomes.

Nunes leva melhor em cenários de segundo turno

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o prefeito somaria 50,7%, enquanto Boulos ficaria com 34,2% Outros 9,5% votariam em branco ou nulo e 5,6% não responderam.

No caso de um segundo turno entre Boulos e Marçal, o psolista levaria a melhor por pequena margem: 42,9% a 38,3%. Nesse caso, seriam 12,8% os votos em branco ou nulo e 6% os indecisos.

Na eventualidade de um segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, o prefeito registraria 52,1%, contra 25,7% do candidato do PRTB. Neste caso, os brancos e nulos seriam 16,1% e os indecisos somam 6%.

Houve ainda a simulação de um cenário entre Nunes e Datena em uma segunda etapa de votação. Neste caso, Nunes teria 52,5%, contra 32,1% do apresentador, com 11,2% de brancos e nulos e 4,1% de indecisos.

Boulos é o candidato com a maior rejeição

A pesquisa também calculou a rejeição de cada um dos candidatos. Guilherme Boulos lidera no quesito. São 32,7% os que não votariam nele “de jeito nenhum”. Pablo Marçal vem na sequência, com 25,7%.

José Luiz Datena é rejeitado por 19,5%, enquanto Ricardo Nunes não receberia o voto de 15,4% dos eleitores. Na sequência aparecem Bebeto Haddad (13,5%), João Pimenta (12,7%), Tabata Amaral (11,7%), Marina Helena (10,8%), Altino Filho (9,4%) e Ricardo Senese (8,1%). Outras pesquisas foram reveladas na semana Na quinta-feira, dados de uma pesquisa do Datafolha para a Prefeitura de São Paulo apontaram um empate técnico entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o empresário Pablo Marçal, do PRTB, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na primeira posição da corrida eleitoral. Boulos tem 23%, o empresário tem 21% e o prefeito aparece com 19%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Veja o resultado completo do levantamento. Um dia antes, foi divulgada a pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura paulistana, que mostrou Boulos à frente da disputa, com 28,5%, ante 21,8% do atual prefeito – diferença de 6,7 pontos porcentuais. Eles são seguidos por Marçal, com 16,3%, por Tabata, com 12%, e por Datena, com 9,5%. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais, Tabata e Datena estão empatados tecnicamente. Na sequência, aparece Marina Helena, com 4,3% de menções. Veja o resultado completo da pesquisa.