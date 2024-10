Paraná Pesquisas em Taboão da Serra: Daniel tem 57,6% e Aprígio, 33,8% após atentado no 2º turno

Dos 800 eleitores entrevistados, 5,1% afirmaram que não votariam em nenhum ou votariam branco ou nulo, e outros 3,5% disseram que não sabem em quem votar ou não responderam. Nos votos válidos para a estimulada, Daniel possui 63,1% das intenções de votos, contra 36,9% para o atual prefeito. O levantamento trabalha com uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

Na última sexta-feira, 18, Aprígio sofreu um atentado na BR-116 e foi baleado no ombro, enquanto realizava uma visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas. Ele segue internado desde então, deixou a UTI do hospital Albert Einstein e está em um quarto. O caso abalou a disputa pela prefeitura no segundo turno, inclusive, o candidato Daniel chegou a compartilhar um vídeo em que questiona o ataque a tiros contra o rival.