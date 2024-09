Parlamentares pedem convocação e esclarecimentos de Silvio Almeida após denúncias de assédio

Doze parlamentares bolsonaristas assinam um requerimento de autoria da deputada Rosângela Moro (União-PR) de convocação do ministro protocolado nesta sexta-feira, 6. No pedido, os deputados dizem que “é fundamental que Silvio Almeida compareça ao plenário da Câmara dos Deputados para esclarecer ao Legislativo sobre as denúncias por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres”.

Após a divulgação das denúncias, o ministro reagiu e disse que se trata de uma acusação sem provas. “Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país”, reagiu, em nota.