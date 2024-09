Partido Novo pede julgamento conjunto com ação da OAB contra bloqueio do X no Brasil

O pedido foi endereçado ao ministro Nunes Marques, que é relator das duas ações. O partido também requisita a possibilidade da sustentação oral no plenário quando os casos forem a julgamento. Nunes Marques já havia pedido para que o processo fosse levado ao plenário. Segundo o magistrado, o tema é “sensível e dotado de especial repercussão para a ordem pública e social” e por isso seria “pertinente” submeter a questão ao crivo do colegiado composto pelos onze integrantes do STF.

Na primeira ação, o Novo questionou o bloqueio, que no mesmo dia foi ratificada pela Primeira Turma do STF também na segunda-feira. Na visão da legenda, a suspensão das atividades do X durante um período eleitoral pode comprometer a integridade do pleito, afetando negativamente o debate democrático e a divulgação de informações por veículos de imprensa e cidadãos. A peça do partido também critica a decisão de aplicação de multas para quem acessar a plataforma por VPN.