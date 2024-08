PEC da Anistia: Comissão do Senado aprova perdão de R$ 23 bilhões em dívidas de partidos

Em 2020, o TSE decidiu que a divisão dos recursos do fundo eleitoral e do tempo de propaganda eleitoral gratuita deve ser proporcional ao total de candidatos pretos que o partido apresentar para a disputa eleitoral. Ou seja, se 50% dos postulantes forem pretos, as siglas são obrigadas a mandar a mesma proporção das verbas para as campanhas deles. Em 2022, esse número foi de 50,27% do total de candidaturas; em 2018, as candidaturas negras foram 46,4% do total.

“Esse valor, 30% é para facilitar o cumprimento dessa exigência constitucional”, argumentou Marcelo Castro.

Outros senadores aproveitaram o espaço para criticar a obrigatoriedade de 30% de candidaturas femininas. “Lá no Pará as mulheres não gostam muito de trabalhar na política”, disse Zequinha Marinho (Podemos-PA). “O TSE poderia ajudar numa campanha de informação para as mulheres e para toda a socidade. A maioria, pelo menos em Roraima, é muito difícil encontrar mulheres que queiram ser candidatas”, afirmou Mecias de Jesus (Republicanos-RR).