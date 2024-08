PEC que anistia presos no 8/1 entrará na pauta da CCJ, diz presidente do colegiado

BRASÍLIA — A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Caroline de Toni (PL-SC), disse que deverá pautar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que anistia os envolvidos nos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. Segundo ela, o tema deve ir à votação na próxima semana de esforço concentrado da Câmara, ou em outubro.

O relator da PEC, o bolsonarista Rodrigo Valadares (União-SE), afirma que já tem o relatório pronto e apresentará em breve. Segundo De Toni, ele queria que o projeto fosse pautado já nesta semana.

A presidente da CCJ, Carol de Toni, afirma que o relator já queria pautar PEC nesta semana. Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O próximo esforço concentrado de votação na Câmara dos Deputados está marcado para acontecer entre os dias 9 a 13 de setembro, daqui a duas semanas.

Como mostrou o Estadão, a escolha de Valadares como relator da proposta passou por Elmar Nascimento (BA), líder do União na Câmara dos Deputados e candidato à presidência da Casa. Ele fez esse trabalho de articulação para tentar angariar votos de oposicionistas em 2025.

O apoio à anistia para os envolvidos nos atos golpistas é pré-requisito no PL para apoiar um candidato à presidência da Câmara em 2025. A sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro é a maior da Casa, com 95 deputados. Neste momento, bolsonaristas dizem que o ex-presidente Jair Bolsonaro não será incluído na anistia.