Apoio de Bolsonaro a Nunes afasta 63% de eleitores de SP, contra 42% de Lula a Boulos, diz Datafolha

Por outro lado, o apoio de Bolsonaro faz com que 17% dos eleitores paulistanos votem com certeza no candidato indicado por ele. Outros 19% disseram que talvez votariam no político com o apoio do ex-presidente.

A pesquisa aponta também que 24% dos entrevistados pretendem votar no nome apontado por Lula, enquanto 31% talvez escolham o candidato apoiado pelo petista.