Pesquisa Datafolha aponta reação de Nunes contra Marçal entre eleitores bolsonaristas

No levantamento anterior do instituto, publicado na última quinta, 3, o ex-coach marcava 55% contra 30% do emedebista. A margem de erro para este recorte é de quatro pontos porcentuais, o que significa que os dois apresentaram oscilação no limite da margem de erro.

A tendência de recuperação de Nunes no eleitorado bolsonarista ocorre após Bolsonaro vir a público reforçar seu apoio ao prefeito. Em transmissão ao vivo nesta sexta-feira, Bolsonaro sugeriu que Marçal é “amor de verão” do eleitorado de direita em São Paulo, que, na visão dele, está “iludido” com o ex-coach. O antigo chefe do Executivo também reforçou que as eleições paulistanas neste ano estão sendo marcadas por candidatos “oportunistas”, sem citar o ex-coach diretamente.