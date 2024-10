Pesquisa Quaest Porto Alegre: Melo tem 50% dos votos válidos, Maria do Rosário, 26% e Juliana, 23%

BRASÍLIA – O atual prefeito e candidato à reeleição em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), chega à reta final da campanha com 50% das intenções de votos válidos, conforme pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 5. A candidata do PT, deputada Maria do Rosário, aparece com 26%. Juliana Brizola (PDT) tem 23%, empatada tecnicamente com a candidata do PT. Felipe Camozzato (Novo) registrou 1% das intenções de voto. Os demais candidatos não pontuaram.

Sebastião Melo (MDB), Maria do Rosário (PT) e Juliana Brizola (PDT). Foto: Joel Vargas/ALRS, Marcelo Bertani/ ALRS e Mário Agra/Câmara dos Deputados

Os votos válidos correspondem ao índice usado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para declarar o resultado, sem considerar brancos e nulos. O instituto considerou as intenções de voto, o padrão e o perfil de comparecimento dos eleitores na cidade para registrar os números.

PUBLICIDADE A pesquisa ouviu 1.002 eleitores nos dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro é de cerca de três pontos porcentuais, com um nível de confiança estimado em 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RS-01213/2024. Em um eventual segundo turno, a pesquisa indica que Sebastião Melo derrotaria tanto Maria do Rosário quanto Juliana Brizola. Melo aparece com 55% das intenções de voto contra 31% de Maria do Rosário nessa hipótese. Na segunda simulação, o candidato do MDB teria 49% dos votos e Juliana Brizola, 41%. Os restante corresponde a votos brancos, nulos e indecisos, além daqueles que declaram que não irão votar.