Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem 48% das intenções de voto; Bolsonaro, 42%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Palácio do Planalto com 48% das intenções de voto, indica pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 26. O presidente Jair Bolsonaro aparece atrás, com 42%.

A amostra também aponta que 5% votarão branco ou nulo e 5% não sabem. Nos votos válidos, Lula tem 53% e Bolsonaro, 47%.

Lula oscilou um ponto porcentual em relação à pesquisa Genial/Quaest anterior. Foto: Miguel Schincariol/AFP

Em comparação ao levantamento anterior, do dia 19 de outubro, Lula oscilou um ponto porcentual positivamente e Bolsonaro permaneceu com o mesmo número.

A rejeição a Bolsonaro, que indicava uma tendência de queda há pelo menos quatro levantamentos, volta a subir. O presidente oscilou três pontos para cima e continua liderando o índice com 49% da reprovação ante 43% de Lula, que manteve o mesmo número. 40% dos brasileiros avaliam o governo atual negativamente. 35% acreditam que o atual mandatário faz uma boa gestão e 23% dizem que a condução do Executivo é regular.

Lula mantém a tendência positiva no Nordeste e agora tem a maior vantagem na região nas pesquisas publicadas após o primeiro turno. O petista tem 69% das intenções de voto ante 23% de Bolsonaro — uma vantagem de 46 pontos. O incumbente, por sua vez, tem uma vantagem de 32 pontos e alcançou os 61% da preferência dos eleitores do Sul ante 29% do ex-presidente.

No Sudeste, região que abriga os três maiores colégios eleitorais do País, os dois estão tecnicamente empatados, com Bolsonaro numericamente superior (46% a 43%).

A Quaest consultou 2 mil eleitores presencialmente entre os dias 23 e 25 de outubro em 123 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral é BR-00470/2022.