Pesquisa Quaest em Cuiabá, votos válidos: Eduardo Botelho tem 36% e Abílio Brunini, 35%

BRASÍLIA – O candidato Eduardo Botelho (União) aparece tecnicamente empatado com o deputado federal Abilio Brunini (PL) na disputa pela prefeitura de Cuiabá. A pesquisa Quaest aponta que Botelho tem 36% das intenções de votos válidos e Brunini (PL), 35%. O candidato do PT, Lúdio Cabral, registrou 24%. Domingos Kennedy (MDB) tem 5%.

Eduardo Botelho (União) e Abilio Brunini (PL) Foto: @Eduardo Botelho Via Facebook e @Abilio Brunini via Facebook

Foram entrevistadas 1.000 pessoas nos dias 4 a 5 de outubro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MT-08816/2024. Os votos válidos excluem os indecisos, brancos e nulos e são aqueles usados pela Justiça Eleitoral para declarar o resultado. A Quaest calculou o índice considerando as intenções de voto, o padrão e o comparecimento do eleitor nas eleições da cidade.

Cenários de segundo turno

Em todos os cenários de segundo turno, Eduardo Botelho aparece na frente dos concorrentes. Ele teria 47% dos votos totais contra Abilio Brunini, com 35%. Se enfrentasse o candidato do PT, Eduardo Botelho teria 49%, contra 29% de Lúdio Cabral. Caso a disputa fosse entre Abilio e Ludio, o candidato do PL venceria com 46% dos votos totais, contra 36% de Ludio. Os demais votos dizem respeito a brancos e nulos e eleitores que declaram que não vão votar.