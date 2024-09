Pesquisa Quaest em Goiânia: Sandro Mabel (24%) e Adriana Accorsi (22%) dividem liderança

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) tem 15% das intenções de voto, seguido pelo ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL), que aparece com 9%. Os dois estão empatados no limite da margem de erro. O jornalista Matheus Ribeiro (PSDB) tem 8%, o atual prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Solidariedade), tem 4% e o professor Reinaldo Pantaleão (UP) tem 2%. Indecisos somam 9%, e 7% dos eleitores goianienses pretendem votar branco ou nulo.

A pesquisa da Quaest foi contrata pela TV Anhanguera e ouviu 900 eleitores de forma presencial entre os dias 14 e 16 de setembro. O índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-09481/2024.