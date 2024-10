Pesquisa Quaest em São Paulo: vitória de Boulos é temida por 45%, e 32% rejeitam reeleição de Nunes

A pesquisa Quaest sobre o segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo divulgada nesta quarta, 16, revela que 45% do eleitorado paulistano diz ter medo de uma possível vitória do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) no pleito. A rejeição à reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) é expressada por 32% dos entrevistados.

Segundo o levantamento, 6% declararam temer tanto a eleição do emedebista quanto a do psolista como prefeito da cidade. Outros 9% afirmam não ter medo dos possíveis resultados. A primeira pesquisa divulgada pelo instituto sobre o segundo turno das eleições mostrou Nunes na liderança da disputa com 45% das intenções de voto. Boulos foi escolhido por 33% dos entrevistados. Eleitores que votariam em branco ou nulos somam 19%, e outros 3% não souberam responder.

Segundo a Quaest, 6% declararam temer tanto a vitória de Boulos quanto a de Nunes no segundo turno das eleições Foto: Taba Benedicto/Estadão

O levantamento também traz dados sobre a percepção que os eleitores têm dos candidatos. Boulos possui uma imagem negativa para 42% e positiva para 40% dos respondentes. Nunes é desaprovado por 35%, enquanto 53% dizem aprová-lo.

A pesquisa da Quaest foi realizada a pedido da TV Globo. Foram realizadas 1.200 entrevistas com eleitores a partir de 16 anos, com margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos e índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-05735/2024.