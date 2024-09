Pesquisa Quaest em Fortaleza: Fernandes tem 25%, Leitão tem 23% e Sarto e Wagner empatam com 18%

BRASÍLIA - Pesquisa do instituto Quaest sobre o cenário eleitoral em Fortaleza (CE) divulgada nesta quarta-feira, 25, mostra um empate técnico na liderança. O deputado federal André Fernandes (PL) tem 25% e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) tem 23%. O ex-deputado federal Capitão Wagner (União) a e o atual prefeito José Sarto (PDT) empatam com 18%, cada.

Da esquerda para a direita: André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União) Foto: Junior Pio/Alece, @capitaowagnersousa via Instagram e @sartoprefeito12 via Facebook

O senador Eduardo Girão (Novo) e o produtor cultural Técio Nunes (PSOL) aparecem com 1%, cada. Os candidatos Chico Malta (PCB), George Lima (Solidariedade) e José Batista (PSTU) não pontuaram. Indecisos somam 6%, e 8% dos eleitores de Fortaleza pretendem votar branco ou nulo.

PUBLICIDADE A Quaest ouviu 900 eleitores de Fortaleza entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-08490/2024. Comparado com a pesquisa anterior realizada pela Quaest, divulgada no último dia 12, Fernandes cresceu quatro pontos porcentuais, enquanto Leitão oscilou dois pontos porcentuais para cima. Sarto manteve os 18% e Capitão Wagner caiu seis pontos porcentuais.

Na pesquisa espontânea, onde o entrevistado diz o nome de sua preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos, Fernandes foi o mais lembrado, com 18%. Leitão foi citado por 14%. Em sequência, aparecem Wagner (9%}, Sarto (8%) e Girão (1%). Técio Nunes foi citado, mas não chegou a pontuar. Indecisos somam 47% do eleitorado fortalezense.