Pesquisa Quaest em Fortaleza traz empate de André Fernandes e Evandro Leitão em 43%; veja

Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira, 18, mostra o deputado federal André Fernandes (PL) empatado com o candidato do PT, Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, na disputa pelo segundo turno das eleições municipais em Fortaleza, capital do Ceará, com 43% cada. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Os eleitores que não souberam responder representam 4% e os que declararam voto nulo ou branco somam 10%. Os números se referem ao cenário estimulado, com os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

André Fernandes e Evandro Leitão disputam o segundo turno em Fortaleza Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados e Reprodução/ALECE

A pesquisa Quaest, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada presencialmente com 900 pessoas de 16 anos ou mais em Fortaleza, entre os dias 15 e 17 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-01540/2024.

Pesquisa espontânea

A Quaest também pesquisou a intenção de votos espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. Neste cenário, André Fernandes aparece com 39% das intenções de voto e Evandro Leitão, 35%. Indecisos representam 21% e os que disseram que pretendem votar nulo, branco ou que não vão votar são 5%.