Pesquisa Quaest em Fortaleza: Evandro Leitão tem 44% e André Fernandes, 42% no segundo turno

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 18 de outubro, Leitão oscilou um ponto porcentual para cima e Fernandes, um para baixo. O cenário indica estabilidade, com variação numérica dentro da margem de erro.

Os dados são relativos ao cenário estimulado, em que as opções de voto no pleito são apresentadas aos entrevistados. Também há a pesquisa espontânea, na qual não há esse tipo de indicação. Nessa modalidade de entrevista, há um empate numérico entre Leitão e Fernandes, com 37% cada. Os indecisos são 22% e os votos brancos e nulos somam 4%.