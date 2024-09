Pesquisa Quaest no Recife: João Campos tem 77% de intenções de voto e Gilson Machado, 8%

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 18, sobre as intenções de voto para a prefeitura do Recife (PE) mostra que o prefeito João Campos (PSB) mantém a liderança na disputa, com 77% de menções no cenário estimulado.

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) tem 8% e o ex-secretário estadual Daniel Coelho (PSD), 4%. A deputada estadual Dani Portela (PSOL) tem 2% e Tecio Teles (Novo), 1%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais.

João Campos lidera intenção de voto para a Prefeitura de Recife (PE) Foto: Alex Silva/Estadão

Os índices de intenção de voto são similares aos do levantamento passado – não houve variação real, para além da margem de erro. João Campos oscilou um ponto para cima, de 76% a 77%. Machado foi de 6% a 8%, e Daniel Coelho, de 4% para 6%. Dani Portela e Tecio Teles mantiveram os resultados numéricos obtidos na pesquisa anterior. A Quaest ouviu 900 eleitores de 16 anos ou mais na capital pernambucana entre os dias 15 e 17 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo PE-09154/2024.